KPSS ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ardından yeni sınav takvimi bekleniyordu. KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim 2022 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) sınav takvimini son dakika açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.