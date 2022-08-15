KPSS ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ardından yeni sınav takvimi bekleniyordu. KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim 2022 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında?