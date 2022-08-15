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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:09

KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek olan adaylar KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından iptal edilen Genel Kültür Genel Yetenek lisans sınavı sonrası güncel KPSS sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Lise yani ortaöğretim mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında? İşte yeni sınav takvimi

KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında?

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ardından yeni sınav takvimi bekleniyordu. KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim 2022 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında?

YENİ KPSS TAKVİMİ DUYURULDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) sınav takvimini son dakika açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!

2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında

ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

İPTAL EDİLEN KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav ve önlisans ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman, ayın kaçında?
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