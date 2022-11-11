KPSS ön lisans branş sıralaması sorgulama - öğrenme ekranı: 2022 KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, belli olur?

KPSS ön lisans adayları branş bazında sıralama için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Sınav sonuçlarının belli olmasının ardından; sınava katılım sağlayan diğer adaylar arasındaki sıralamalarını ve başarılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda "2022 KPSS önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sıralamayla birlikte adaylar aynı alanda sınava giren diğer kişiler arasında kendi başarı durumlarını değerlendirebiliyor. İşte KPSS ön lisans branş sıralaması son durum ve detaylar.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.