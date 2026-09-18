KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ 2026 | ÖSYM ile KPSS ön lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS ön lisans için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Böylece kamuda memur kadrolarına atanmayı hedefleyen iki yıllık üniversite mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adayların kritik bekleyişi Ekim ayında son bulacak. Böylece ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans takvimi gündeme geldi.