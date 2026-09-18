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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:19

KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ 2026 | ÖSYM ile KPSS ön lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans maratonu için geri sayım başladı. Binlerce iki yıllık üniversite mezun adayının, memuriyet hayaliyle katılacağı sınavın tarihi ve giriş yerleri ön plana çıktı. Peki, "2026 KPSS Ön Lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ÖSYM KPSS Ön Lisans detayları...

KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ 2026 | ÖSYM ile KPSS ön lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS ön lisans için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Böylece kamuda memur kadrolarına atanmayı hedefleyen iki yıllık üniversite mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adayların kritik bekleyişi Ekim ayında son bulacak. Böylece ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans takvimi gündeme geldi.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS Ön Lisans giriş belgesi henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin duyuruyu yayımlamasıyla birlikte adayların hangi merkez, bina ve salonda sınava katılacağı da belli olacak.

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SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sınav yerleri, ÖSYM'nin giriş belgelerini erişime açmasının ardından öğrenilebilecek. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendileri için belirlenen bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

Belgenin çıktısının sınav günü adayların yanında bulunması gerekiyor.

ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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