KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ 2026 | ÖSYM ile KPSS ön lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS ön lisans için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Böylece kamuda memur kadrolarına atanmayı hedefleyen iki yıllık üniversite mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adayların kritik bekleyişi Ekim ayında son bulacak. Böylece ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans takvimi gündeme geldi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans sınav yerleri, ÖSYM'nin giriş belgelerini erişime açmasının ardından öğrenilebilecek. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendileri için belirlenen bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.
Belgenin çıktısının sınav günü adayların yanında bulunması gerekiyor.