KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 Ortaöğretim KPSS görevli ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte, sınavdan hemen sonra yatar mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sonrası KPSS görevli ücreti gündemdeki yerini aldı. KPSS görevli ücretleri, ÖSYM tarafından belirlenerek sınav sırasında binada ve salonda görev alanlar için ödeniyor. Lise oturumunda görev alan öğretmenler, 'KPSS sınav görevli ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 KPSS gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte, 2022 KPSS görevli ücreti ödeme tarihi ve miktarı…
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.
KPSS Ortaöğretim Sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşiyor. Sınavdan sonraki 1 haftalık süreçte görevli ücretlerinin ödenmesi bekleniyor.
ÖSYM tarafından KPSS görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair net bir bilgi gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer verilecektir.
GÜNCEL ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL
Salon Başkanı: 250 TL
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda bu sene güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.
SINAV GÖREVLİSİ BRÜT ÜCRETLERİ
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL