KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 Ortaöğretim KPSS görevli ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte, sınavdan hemen sonra yatar mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sonrası KPSS görevli ücreti gündemdeki yerini aldı. KPSS görevli ücretleri, ÖSYM tarafından belirlenerek sınav sırasında binada ve salonda görev alanlar için ödeniyor. Lise oturumunda görev alan öğretmenler, 'KPSS sınav görevli ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 KPSS gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte, 2022 KPSS görevli ücreti ödeme tarihi ve miktarı…