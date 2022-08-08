KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı! KPSS sınav takvimi ile ÖABT, Alan Bilgisi, önlisans, lisans sınav tarihleri açıklandı mı?

KPSS sınav takvimi ÖSYM başkanı tarafından duyuruldu ve adaylar KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı iptal edilirken, alan bilgisi ve ÖABT sınavları da ertelendi. Böylece KPSS sınav takvimi 2022'de güncellemeye gidildi. Peki, KPSS ÖABT ve alan sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav takvimi 2022!