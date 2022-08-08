KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı! KPSS sınav takvimi ile ÖABT, Alan Bilgisi, önlisans, lisans sınav tarihleri açıklandı mı?

KPSS sınav takvimi ÖSYM başkanı tarafından duyuruldu ve adaylar KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı iptal edilirken, alan bilgisi ve ÖABT sınavları da ertelendi. Böylece KPSS sınav takvimi 2022'de güncellemeye gidildi. Peki, KPSS ÖABT ve alan sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav takvimi 2022!
YENİ KPSS TAKVİMİ DUYURULDU!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"31 Temmuz'da gerçekleşen 2022 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim sınavları iptal edilmiştir. ÖSYM sınav takviminde yer alan; 2022- KPSS Lisans Alan ve 2022- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir."
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ÖN LİSANS VE ALAN SINAVI ERTELENDİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelendi.