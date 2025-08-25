KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, kaç gün kala açıklanır?

KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek. Ağustos ayının son haftasında açıklanması beklenen sınav yerleriyle ilgili olarak KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, 2025 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, kaç gün kala açıklanır? İşte detaylar;