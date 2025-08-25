KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, kaç gün kala açıklanır?

KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek. Ağustos ayının son haftasında açıklanması beklenen sınav yerleriyle ilgili olarak KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, 2025 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, kaç gün kala açıklanır? İşte detaylar;
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlanmıştı.
2025 ÖSYM sınav takvimine göre bu yılki KPSS Lisans sınavı 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 7 ile 10 gün öncesinde erişime açılıyor.
Bu kapsamda 2025 KPSS sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftası veya sınavdan bir hafta önce yani eylül ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.