Milyonlarca adayın beklediği KPSS Lisans sınavı bugün düzenleniyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve eğitim bilimleri olmak üzere iki aşamadan gerçekleşen sınavda heyecan dorukta. Kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen binlerce aday aylardır süren çalışmalarının karşılığını bugün alacak. Bu noktada sınavın başlamasından kısa süre önce "2022 KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KPSS sınav süresi ve merak edilen tüm detaylar...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; KPSS sınavına ilişkin ilk oturum 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacak. Öte yandan ilk oturumun ardından eğitim bilimleri adı altında bir oturum daha düzenlenecek.