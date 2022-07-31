Milyonlarca adayın beklediği KPSS Lisans sınavı bugün düzenleniyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve eğitim bilimleri olmak üzere iki aşamadan gerçekleşen sınavda heyecan dorukta. Kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen binlerce aday aylardır süren çalışmalarının karşılığını bugün alacak. Bu noktada sınavın başlamasından kısa süre önce "2022 KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KPSS sınav süresi ve merak edilen tüm detaylar...
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; KPSS sınavına ilişkin ilk oturum 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacak. Öte yandan ilk oturumun ardından eğitim bilimleri adı altında bir oturum daha düzenlenecek.
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te ve 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 14.45'te ve 100 dakika sürecek
Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.
KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru