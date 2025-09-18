Haberler Yaşam Haberleri KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖSYM ekranı ile KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, erken belli olur mu?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 19:00

ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmen duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tüm oturumları tamamlandı. Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlanmıştı. Şimdi adaylar, KPSS sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları merakla bekleniyor. Memur olmayı hedefleyen adaylar, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi oturumlarını tamamladı. Şimdi gözler, Alan Bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturum sonuçlarıyla birlikte 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Açıklanacak puanlarla birlikte, adayların tercih sürecinde kullanacağı detaylı bilgiler ve puan dağılımları da paylaşılacak. Ayrıca, KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2025 KPSS A Grubu sınavının sonuçları yayımlandığında, 2025 KPSS A Grubu sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

KPSS'ye giren adaylar, soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00'dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek. Kitapçıklara erişim süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

