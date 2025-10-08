KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖSYM ekranı ile KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

KPSS adayları, sınav sonrası sonuçları merakla beklemeye devam ediyor. 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın ardından, herkes açıklanacak sonuç tarihini araştırıyor. Sınavda her test kendi kriterine göre değerlendirilecek; örneğin Genel Yetenek testinde, doğru yanıt sayısından yanlışların dörtte biri düşülerek ham puan belirlenecek. Peki, KPSS sonuçları hangi tarihte erişime açılacak? İşte ayrıntılar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, adaylar sonuçlarını 10 Ekim 2025 tarihinde öğrenebilecek. Şu an için sonuçların açıklanacağı saat hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve posta yoluyla gönderilmeyecektir. Sonuçlarda, adayların her test için doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacaktır. İnternet üzerinden ilan edilen bu bilgiler, adaylar için resmi tebliğ niteliği taşımaktadır.
KPSS PUAI NASIL HESAPLANIR?
KPSS'de her test kendi içinde değerlendirilir. Hesaplama sırasında 4 yanlış, 1 doğruyu götürür; yani doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir. Bu ham puanlar, ortalama ve standart sapma değerlerine göre standart puana dönüştürülür.
Eğer sınavda iptal edilen veya cevabı değiştirilen sorular varsa, geçerli sorular yeniden ağırlıklandırılarak hesaplama yapılır. Ortaya çıkan standart puanlar, belirli oranlarda ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puan (ASP) oluşturulur. Bu puanlar temel alınarak adayların farklı KPSS puan türleri (P1, P2, P3 vb.) hesaplanır. Kamu kurumları ise alımlarında kendilerine uygun olan puan türünü kullanır.