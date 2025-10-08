KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖSYM ekranı ile KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

KPSS PUAI NASIL HESAPLANIR?

KPSS'de her test kendi içinde değerlendirilir. Hesaplama sırasında 4 yanlış, 1 doğruyu götürür; yani doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir. Bu ham puanlar, ortalama ve standart sapma değerlerine göre standart puana dönüştürülür.

Eğer sınavda iptal edilen veya cevabı değiştirilen sorular varsa, geçerli sorular yeniden ağırlıklandırılarak hesaplama yapılır. Ortaya çıkan standart puanlar, belirli oranlarda ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puan (ASP) oluşturulur. Bu puanlar temel alınarak adayların farklı KPSS puan türleri (P1, P2, P3 vb.) hesaplanır. Kamu kurumları ise alımlarında kendilerine uygun olan puan türünü kullanır.