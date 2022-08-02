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Giriş Tarihi: 2.8.2022 07:26 Son Güncelleme: 2.8.2022 07:26

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS lisans sınavı sonrası katılımcılar KPSS sonuçları için araştırma yapıyorlar. Yayımlanan sorular ve cevap anahtarı kitapçıkları ile birlikte tahmini puan hesaplamalarını yapanlar için ÖSYM KPSS lisans sınavı sonucu tarihini açıkladı. Eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültür oturumları olarak bilinen lisans oturumu sonrası KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları için tarih belirlendi.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS lisans oturumu tamamlandı. Sınava katılan adayların gündeminde ise şimdi KPSS sınav sonuçları yer alıyor. ÖSYM takvimine göre; KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli olurken sonuçların erken açıklanma ihtimali nedeniyle araştırmalar başladı. KPSS lisans sınavı sonuçları için Eylül ayı işaret edilmiş olup sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2022 sınav takviminde sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 2022 KPSS sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
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