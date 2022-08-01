Haberler Yaşam Haberleri KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 08:14 Son Güncelleme: 1.8.2022 08:15

KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

Geçtiğimiz gün Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan KPSS lisans sınavı ardından sorgulamalar KPSS sonuç tarihi üzerinde yoğunlaştı. KPSS sonuçları sorgulamalarına başlayan memur adayları ÖSYM açıklamasına odaklandı. Sınav takvimi ile belli olan tarih adaylar ile paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi, erken açıklanır mı? İşte, 2022 KPSS sınav sonuçları tarihi…

KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. KPSS lisans sonuçları araştırmaları ÖSYM duyuruları arasında devam ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2022 KPSS sonuçları sorgulama tarihi…

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama;

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS SINAV TAKVİMİ

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GY - GK sınav yerleri ardından KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav öncesinde giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
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