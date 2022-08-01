KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. KPSS lisans sonuçları araştırmaları ÖSYM duyuruları arasında devam ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2022 KPSS sonuçları sorgulama tarihi…