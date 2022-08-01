KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. KPSS lisans sonuçları araştırmaları ÖSYM duyuruları arasında devam ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2022 KPSS sonuçları sorgulama tarihi…
2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama;
KPSS SINAV TAKVİMİ
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT: 14 Ağustos 2022
DHBT: 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
GY - GK sınav yerleri ardından KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav öncesinde giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
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