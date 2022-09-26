Haberler Yaşam Haberleri KPSS soruları - cevapları (cevap anahtarı) PDF İNDİR! ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını yayımladı...
Giriş Tarihi: 26.9.2022 07:42

KPSS soruları - cevapları (cevap anahtarı) PDF İNDİR! ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını yayımladı...

KPSS lisans soruları ve cevapları (cevap anahtarı) ÖSYM resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar bu süreçte kendi yanıtlarıyla ÖSYM'nin yayımladığı KPSS Lisans sınavı soruları ve cevap anahtarını kendi cevaplarıyla karşılaştırarak puanlarını hesaplıyor. KPSS soruları ve cevapları için binlerce aday halen araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM, 3. Oturumun hemen ardından aynı gün içerisinde kitapçığı erişime açmıştı. İşte KPSS soruları ve cevapları (cevap anahtarı kitapçığı)...

KPSS soruları - cevapları cevap anahtarı PDF İNDİR! ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını yayımladı...

KPSS soruları ve cevapları adaylar tarafından incelenmeye devam ediyor. Toplamda üç ayrı oturumdan gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı her yıl olduğu gibi ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuç tarihine daha uzun bir süre bulunurken adaylar erkenden puan hesaplama işlemlerini KPSS soruları ve cevapları kitapçığı sayesinde yapabiliyor. İşte ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS soruları ve cevapları (cevap anahtarı kitapçığı)...

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

"2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Eylül 2022 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 05 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

24-25 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları adayların erişimine açıldı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak olan KPSS Lisans alan bilgisi sınavlarının sonucu, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

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KPSS soruları - cevapları (cevap anahtarı) PDF İNDİR! ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını yayımladı...
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