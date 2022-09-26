KPSS soruları - cevapları (cevap anahtarı) PDF İNDİR! ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını yayımladı...

KPSS soruları ve cevapları adaylar tarafından incelenmeye devam ediyor. Toplamda üç ayrı oturumdan gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı her yıl olduğu gibi ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuç tarihine daha uzun bir süre bulunurken adaylar erkenden puan hesaplama işlemlerini KPSS soruları ve cevapları kitapçığı sayesinde yapabiliyor. İşte ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS soruları ve cevapları (cevap anahtarı kitapçığı)...