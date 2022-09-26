KPSS soruları - cevapları (cevap anahtarı) PDF İNDİR! ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı soruları ve cevaplarını yayımladı...

KPSS soruları ve cevapları adaylar tarafından incelenmeye devam ediyor. Toplamda üç ayrı oturumdan gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı her yıl olduğu gibi ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuç tarihine daha uzun bir süre bulunurken adaylar erkenden puan hesaplama işlemlerini KPSS soruları ve cevapları kitapçığı sayesinde yapabiliyor. İşte ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS soruları ve cevapları (cevap anahtarı kitapçığı)...
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;
"2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Eylül 2022 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 05 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."