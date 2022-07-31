KPSS takı yasak mı, küpe, kolye, oje, yüzük, saat takılır mı? 2022 GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, KPSS’de neler yasak?

KPSS'de küpe, kolye, oje, yüzük, saat yasak mı soruları sınava katılım gösterecek adaylar tarafından inceleniyor. KPSS giyim kuralı olup olmadığı araştırılırken ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklamaları takip ediliyor. Peki 2022 KPSS GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, neler yasak, sınav yerlerinde emanetçi olacak mı? İşte KPSS yasaklı listeleri!