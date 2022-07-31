Haberler Yaşam Haberleri KPSS takı yasak mı, küpe, kolye, oje, yüzük, saat takılır mı? 2022 GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, KPSS'de neler yasak?
Giriş Tarihi: 31.7.2022 09:09

KPSS takı yasak mı, küpe, kolye, oje, yüzük, saat takılır mı? 2022 GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, KPSS'de neler yasak?

KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Sınava katılacak on binlerce aday küpe, bozuk para, kolye, oje, yüzük gibi takıların yasak olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda KPSS küpe, kolye, oje, yüzük, saat yasak mı soruları yanıt arıyor. Peki 2022 KPSS GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, KPSS'de neler yasak, emanetçi olacak mı? İşte KPSS’de yasaklı olanların listesi!

KPSS takı yasak mı, küpe, kolye, oje, yüzük, saat takılır mı? 2022 GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, KPSS’de neler yasak?

KPSS'de küpe, kolye, oje, yüzük, saat yasak mı soruları sınava katılım gösterecek adaylar tarafından inceleniyor. KPSS giyim kuralı olup olmadığı araştırılırken ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklamaları takip ediliyor. Peki 2022 KPSS GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, neler yasak, sınav yerlerinde emanetçi olacak mı? İşte KPSS yasaklı listeleri!

KPSS'DE TAKI YASAK MI?

KPSS'ye girecek adaylar için herhangi bir giyim kuralı uygulanmıyor. KPSS sınavında oje yasağı bulunmamaktadır fakat bazı takı ve benzeri eşyaların kullanımı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yasak olarak belirtilmiştir.

KPSS'DE NELER YASAK?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına:

  • Çanta
  • Cüzdan
  • Cep telefonu
  • Saat (kol saati ve her türlü saat)
  • Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla
  • Kulaklık
  • Kolye
  • Küpe
  • Yüzük (halka alyans hariç)
  • Bilezik vb. eşyalarını getirmemesi gerekiyor.

KPSS SINAV YERLERİNDE EMANETÇİ VAR MI?

KPSS sınav merkezlerinde sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olacak. Değerli eşyalarınız için sınava gelirken bir yakınınızın beraberinde olması önerilir.

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

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KPSS takı yasak mı, küpe, kolye, oje, yüzük, saat takılır mı? 2022 GY-GK sınavında giyim kuralı var mı, KPSS'de neler yasak?
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