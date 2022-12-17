KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve takvimi 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

KPSS tercihleri lisans, önlisans ve ortaöğretim kademeleri için sorgulanıyor. Memur adayları puanlarıyla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen kılavuz sonrası yerleştirme işlemleri için başvurular alınacak. KPSS tercih kılavuzu 2022/2 tarihi belli oldu. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için geri sayım başladı. İşte, KPSS tercih takvimi hakkında merak edilenler…