Haberler Yaşam Haberleri KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve takvimi 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 23:38

KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve takvimi 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

KPSS tercih kılavuzu 2022 ÖSYM ile sorgulanıyor. Takvime göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih tarihleri belli oldu ve kamuoyu ile paylaşıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvuruda bulunmayı bekliyor. lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Tercih takvimi beklenirken kamu personel alımı ilanları, branş ve kadro dağılımları takip ediliyor. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, merak edilenler…

KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve takvimi 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

KPSS tercihleri lisans, önlisans ve ortaöğretim kademeleri için sorgulanıyor. Memur adayları puanlarıyla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen kılavuz sonrası yerleştirme işlemleri için başvurular alınacak. KPSS tercih kılavuzu 2022/2 tarihi belli oldu. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için geri sayım başladı. İşte, KPSS tercih takvimi hakkında merak edilenler…

2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri açıklanırken kılavuz henüz belli olmadı.

Bu sebeple; branş, kontenjan, kadro dağılımı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimizde olacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

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KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve takvimi 2022: Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
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