Kral Kaybederse bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı

Kral Kaybederse yeni sezonu ile yeniden gündemde! İlk sezon finalini 16. bölümle yapan dizi 17. bölümüyle bekleniyor. Senaryoda yaşanan değişimler, karakterler arasındaki dinamikleri değiştirecek gibi görünüyor. Peki; 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı ile Kral Kaybederse bu akşam var mı?
Evet, "Kral Kaybederse" yeni sezon ilk bölümü bu akşam, 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Dizinin dönüşü, diziseverler tarafından bekleniyor.
Fadi'nin yeni kariyeri ile Kenan Baran'ın karşısına çıkması ise izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Handan'ın anne olma istediği yeni sezon fragmanında görülenler arasındaydı.
05:00 Söz
07:00 Çarpıntı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse