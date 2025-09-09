Haberler Yaşam Haberleri Kral Kaybederse bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 9.9.2025 14:37

Kral Kaybederse bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı

Kral Kaybederse, ikinci sezonu ile ekranlara dönüyor. Star TV'de yayınlanacak bu yeni sezonun ilk bölümünde, Kenan Baran ve Handan’ın değişen dünyasına şahit olunacak. Her salı ekranlarda olan yapımın başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor. Peki; Kral Kaybederse bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kral Kaybederse bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı

Kral Kaybederse yeni sezonu ile yeniden gündemde! İlk sezon finalini 16. bölümle yapan dizi 17. bölümüyle bekleniyor. Senaryoda yaşanan değişimler, karakterler arasındaki dinamikleri değiştirecek gibi görünüyor. Peki; 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı ile Kral Kaybederse bu akşam var mı?

KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON BU AKŞAM MI?

Evet, "Kral Kaybederse" yeni sezon ilk bölümü bu akşam, 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Dizinin dönüşü, diziseverler tarafından bekleniyor.

KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Kral Kaybederse 2 yıllık zaman atlamasıyla ekranlara gelmeyi planlıyor. İş insanı Cemal Hakver'in hikayeye dahil olmasıyla dengelerin değişmesi bekleniyor.

Fadi'nin yeni kariyeri ile Kenan Baran'ın karşısına çıkması ise izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Handan'ın anne olma istediği yeni sezon fragmanında görülenler arasındaydı.

STAR TV YAYIN AKIŞI - 9 EYLÜL 2025

05:00 Söz

07:00 Çarpıntı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

ARKADAŞINA GÖNDER
Kral Kaybederse bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? 9 Eylül Salı Star TV yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz