Kral Kaybederse final günü açıklandı! Star TV ile Kral Kaybederse ne zaman final olacak,hangi tarihte?

Star TV'nin entrika ve ihtiras dolu yapımı Kral Kaybederse, 29. bölümüyle izleyicileri büyük bir yıkımın eşiğine getirirken, dizinin final tarihi de resmileşti. Yayımlanan fragmandaki kesin ibare, finalin çok yakın olduğunu gösteriyor. Hikayenin doruk noktasına ulaştığı bu kritik haftaların ardından, Kral Kaybederse'nin ekranlara ne zaman veda edeceği merak konusu oldu.