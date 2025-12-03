Kral Kaybederse final günü açıklandı! Star TV ile Kral Kaybederse ne zaman final olacak,hangi tarihte?

Star TV'nin entrika ve ihtiras dolu yapımı Kral Kaybederse, 29. bölümüyle izleyicileri büyük bir yıkımın eşiğine getirirken, dizinin final tarihi de resmileşti. Yayımlanan fragmandaki kesin ibare, finalin çok yakın olduğunu gösteriyor. Hikayenin doruk noktasına ulaştığı bu kritik haftaların ardından, Kral Kaybederse'nin ekranlara ne zaman veda edeceği merak konusu oldu.
Kral Kaybederse fragmanında yer alan ifadeye göre diziden geriye sadece 1 bölüm kaldı. Buna göre dizi gelecek hafta final yapacak ve hikayesini noktalayacak.
Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser'e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.
Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan'ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra'nın sınır tanımayan tavırları, Kenan'ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.