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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Kraliçe Elizabeth koronaya yakalandı

Kraliçe Elizabeth koronaya yakalandı
İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in koronavirüse yakalandığı ve Kraliçe'nin hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği belirtildi. Açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek" ifadesi kullanıldı. İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 10 Şubat'ta ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı ve sonrasında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. AA

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Kraliçe Elizabeth koronaya yakalandı
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