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Giriş Tarihi: 20.07.2026

Kraliçeler Mezarlığı’nda gece yürüyüşü

Kraliçeler Mezarlığı’nda gece yürüyüşü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki, Kommagene Uygarlığı'nın önemli anıt mezarlarından Karakuş Tümülüsü, tamamlanan aydınlatma projesiyle geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığınca hayata geçirilen Genel Aydınlatma Projesi kapsamında, "Kraliçeler Mezarlığı" olarak bilinen Karakuş Tümülüsü, ışıklandırılarak gece saatlerinde de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Milattan önce 36-21 yıllarına tarihlenen, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 110 metre çapındaki tümülüste, özel LED teknolojisi kullanılarak sütunlar, yürüyüş yolları ve çevresi aydınlatıldı. Kommagene Kralı I. Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'nın mezarlarının bulunduğu tümülüsü, aydınlatma uygulamasının başlamasının ardından gece ziyaret edenlerin sayısı 5 bini aştı.

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#KAHTA #ADIYAMAN #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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Kraliçeler Mezarlığı’nda gece yürüyüşü
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