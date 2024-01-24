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Giriş Tarihi: 24.1.2024 14:56 Son Güncelleme: 24.1.2024 14:56

Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur? Asgari Ödeme Sicili Bozar Mı, Kredi Notunu Düşürür Mü?

Kredi kartı ile alışveriş yapanların aklını kurcalayan noktalardan biri, ardı ardına 3 kez yapılan asgari ödemedir. Banka kredi siciline olumsuz yansımaması için buna dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bankanın sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmak zorlaşır. Bu nedenle, kredi kartı 3 kez asgari ödeme yapılırsa ne olur, asgari ödeme sicili bozar mı ve kredi notu düşer mi muhakkak araştırılmalıdır.

Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur? Asgari Ödeme Sicili Bozar Mı, Kredi Notunu Düşürür Mü?

Son ödeme tarihine kadar 3 defa asgari ödeme tutarından daha azını yatırmak, bazı problemlerin yaşanmasına neden olur. Minimum ödeme miktarı vaktinde ödenmezse o zaman kredi notu olumsuz yönde etkilenebilir. Asgari tutar, akdi faizin de uygulanmasına neden olur. Ancak bu oran, gecikme faizinden daha düşüktür. Kredi kartı 3 kez asgari ödeme yapılırsa ne olur, asgari ödeme sicili bozar mı ve kredi notu düşer mi öğrenmekte fayda vardır.

Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur?

Bankalar, sağladıkları birtakım fırsat nedeniyle müşterilerinin kredi kartı kullanmaları için onları teşvik eder. Kredi kartları, taksitle mal veya hizmet satın alabilme, kredi ile nakit çekebilme, faizsiz ya da düşük faizli geri ödeme imkanı sunar. Ek olarak, kredi kartı ile nakit taşımaya gerek kalmaz ve bu sayede hırsızlık gibi olaylar büyük ölçüde önlenir. İnternetten alışveriş yapabilmek için de kredi veya banka kartlarına ihtiyaç vardır. Ancak asgari ödeme tutarı, bazıları için problem yaratabilir.

Bir yıl içinde üst üste 3 defa asgari ödeme yapıldığı takdirde bankalar, nakit avans ve taksitli avans işlemlerinin yapılmasını önleyebilir. Ardı ardına minimum tutardan daha azını ödemek ise kredi talebinde bulunma, nakit çekme ve satın alma işlemlerinin yapılamamasına neden olabilir. Eğer üç kere tekrarlanırsa kredi kartı kullanıma kapatılabilir. Çünkü ödemeler, sistem tarafından gecikmiş olarak kabul edilir.

Asgari Ödeme Sicili Bozar mı?

Borçlular tarafından merak edilen en önemli hususlardan biri, kredi kartı taksitlerinin asgari ödeme miktarıdır. Her ay son ödeme tarihine kadar minimum tutarın yatırılması zorunludur. Üç kez üst üste asgari ödeme yapmanın, kredi notunu düşürmesi söz konusu değildir. Çünkü kredi notu hesaplama sistemi, ödemenin yapıldığını ve herhangi bir gecikme olmadığını varsayar.

Ancak kredi notunun düşmesi gibi bir durum yaşanmasa bile kişi, borcun tamamı ödemediği için sistem tarafından hala borçlu kabul edilir. Son olarak, düzenli bir şekilde asgari ödeme tutarının tahsil edilemediği müşterilerin bankacılık sicilleri negatif anlamda etkilenir.

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Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur? Asgari Ödeme Sicili Bozar Mı, Kredi Notunu Düşürür Mü?
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