Kredi kartı şebekesini MİT deşifre etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ürettikleri yazılım ile çok sayıda vatandaşın kredi kartlarına erişim girişiminde bulunan şüphelileri ve yöntemlerini deşifre etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YAZILIMLARLA TEST EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre; 7 Haziran akşamı, birçok vatandaşın telefonuna, kredi kartından yüksek tutarlı işlem denemeleri ve tek kullanımlık doğrulama şifrelerinin yer aldığı mesajlar geldi. Organize bir siber faaliyet olduğu belirlenen olayla ilgili kurumlar arasında teknik, mali ve istihbari eşzamanlı koordinasyon sağlandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen teknik incelemeler ve MASAK tarafından gerçekleştirilen mali analizler sonucunda, çok sayıda kredi kartı numarasının geçerliliğini kontrol etmek için otomatik yazılımlar aracılığıyla sistematik şekilde test edildiği ortaya çıkarıldı. MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde ise söz konusu faaliyetlerde kullanılan dijital altyapılar ve yöntemler deşifre edildi, şüphelilerin kimlikleri belirlenerek operasyon düzenlendi.



DİJİTAL ALTYAPI ORTAYA ÇIKTI

SİBER Güvenlik Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, olayda kullanıldığı değerlendirilen IP adresleri, sunucu kayıtları ve dijital izler analiz edilerek suç faaliyetlerinde kullanılan teknik altyapının önemli bölümü ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemler ve dijital bağlantılar da deşifre edildi. Olay kapsamında herhangi bir vatandaşın maddi kayıp yaşamadığını belirtilirken, kullanılan yöntemin organize siber suç örgütleri tarafından sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekildi.