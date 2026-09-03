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Giriş Tarihi: 3.09.2026 10:16

Kredi puanı yükselteceğim deyip 780 bin lira aldı: O dolandırıcılar gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de kredi çekmek isteyen bir vatandaşı kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırarak 779 bin 900 lira haksız kazanç sağlayan dolandırıcılık şebekesine yönelik baskın yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kredi puanı yükselteceğim deyip 780 bin lira aldı: O dolandırıcılar gözaltına alındı
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İstanbul'da finansal sıkıntılar yaşayan ve kredi çekmek isteyen masum vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu adalete teslim edildi. Olay, Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılan mağdurdan, POS cihazı üzerinden komisyon adı altında 779 bin 900 lira haksız işlem gerçekleştirildi. İşyeri sahibinin kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılarak dolandırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, mağduru tuzağa düşüren, parayı vermeyerek kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerini titiz bir teknik ve fiziki takip çalışmasıyla kısa sürede deşifre etti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda, 31.08.2026 günü düğmeye basıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, vurgunda kullanılan 1 adet POS cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar, mevcutlu olarak adli mercilerin karşısına çıkarıldı. Gerçekleştirilen yargılama süreci neticesinde; 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#İSTANBUL

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Kredi puanı yükselteceğim deyip 780 bin lira aldı: O dolandırıcılar gözaltına alındı
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