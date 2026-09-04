Kredi puanıyla milyonluk vurgun

İstanbul'da finansal sıkıntılar yaşayan ve kredi çekmek isteyen masum vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu adalete teslim edildi. Olay, Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılan mağdurdan, POS cihazı üzerinden komisyon adı altında 779 bin 900 lira haksız işlem gerçekleştirildi. Gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu şüpheliler kısa sürede deşifre edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz günlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, vurgunda kullanılan 1 adet POS cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör