Kreş havuzunda boğulan minik Berra yaşama tutunamadı

İhbar üzerine kreşe gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Berra'yı hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Berra, burada 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.