Kreşlerde sıfır tolerans dönemi

Resmî Gazete
'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" ile kamuya ait çocuk bakım yuvalarında yeni bir dönem başladı. Yeni dönemde, çocukların gelişim süreçleri kadar, onlara hizmet veren personelin yetkinlikleri de sıkı kurallara bağlanmış oldu. Eski uygulamada kamu kreşlerindeki çocuk kayıtları, personel bilgileri ve devam durumları kurumların kendi iç sistemlerinde lokal olarak tutulurken yeni yönetmelikle birlikte tam dijitalleşmeye geçildi. Yeni yönetmelikteki en radikal değişikliklerden biri de cezai yaptırımlar oldu. Çocuklara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, tıbbi veya ekonomik zarar/tehdit içeren bir durum saptanırsa veya kreşin açılış izin onayı olmadığı anlaşılırsa, kuruluş doğrudan kapatılacak.