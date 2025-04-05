Kreşte akran vahşeti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşte, 2 yaşındaki bir kız çocuğu, uyku odasında yaşı daha büyük iki çocuk tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca darp edildi. Olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Aile, kreş yönetimi ve sorumlu personel hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne Buse Altıparmak, sabah saat 08.30'da sağlıklı bir şekilde kreşe bıraktığı kızının, öğle saat 13.55'te ısırıldığı bilgisini alarak paniğe kapıldığını belirtti. Aynı hafta içinde ikinci kez benzer bir olay yaşanması üzerine endişelendi. Kreşe vardığında kızının yüzünde darp izleriyle karşılaştı. Kamera görüntüleri, kızının üzerine çıkılıp kafasına basıldığını ve uzun süre öğretmensiz bırakıldığını gösterdi. Baba Onur Altıparmak ise bu durumu "tarifsiz bir vahşet" olarak nitelendirdi. Aile, kreş yönetiminin olayı gizlemeye çalıştığını ve görüntülerin kendilerine verilmediğini iddia etti.

BAKANLIK DEVREDE

Altıparmak çifti, olayın ardından hastaneden alınan raporla birlikte karakola giderek kreş yönetimi, öğretmenler, yardımcı personel ve darp olayına karıştığı belirtilen çocukların aileleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 183 ihbar hattı üzerinden de şikâyette bulundu. Bakanlık sürece dahil olurken, savcılık kamera kayıtlarına el koydu. İHA