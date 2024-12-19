Kripto izi sürüldü, yasa dışı bahis çökertildi: 54 ilde şafak operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

319 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere 54 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlamak amacıyla kripto varlık transferi yapan 319 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar şirketleriyle bağlantılı oldukları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KRİPTO VARLIK VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz, kripto varlık ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen verilerin yasa dışı bahis ağlarının deşifre edilmesinde kullanılacağı öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: "YASA DIŞI BAHİS BÜYÜK BİR TEHDİT"

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahisin toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi: "Yasa dışı bahis, ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açarak hem bireylerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyen bir tuzaktır. Bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."