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Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:03

Kriptolu uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan 21 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 19 şüpheli hakkında kırmızı bülten çalışmaları başlatıldı. 10 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilirken şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kriptolu uyuşturucu sevkiyatına operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde; kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerinin varlığı tespit edildi. Söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera , GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı belirlendi.

UYUŞTURUCUYU ÜLKEYE SOKUP AKLADILAR

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları, yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi.

21 GÖZALTI

Tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'unun başka suçlardan ceza evinde olduğu, 19'unun yurt dışında ve firari konumda olduğu belirlendi. 21 şüpheli ise gözaltına alındı.

FİRARİLERE KIRMIZI BÜLTEN ÇALIŞMASI

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen örgüt mensuplarının uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılıldı. Ayrıca, 50 şüphelinin tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 78 adet taşınmaza, 77 adet motorlu taşıta, 15 şirketin ortaklık payına el konuldu.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Kriptolu uyuşturucu sevkiyatına operasyon
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