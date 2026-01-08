Kuaför kalfası eski iş arkadaşını öldürdü! Öldüren 15, ölen 17 yaşında...

Şahinbey ilçesinin Binevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir bayan kuaföründe kalfa olarak çalışan Abdullah Kaya (17) akşam iş çıkışında, 2 ay önce içten çıkarılan ve tartıştığı arkadaşı D.K (15) ile buluşmak için 3 arkadaşıyla birlikte parka gitti. Bir süre sonra yanlarına gelen yanlarına geldi. İki arkadaş arasında, bir gün önceki tartışmalarını nedeniyle yeniden çıkan ve kavgaya dönüşen tartışma sırasında D.K üzerinde taşıdığı bıçakla arkadaşı Abdullah Kaya'yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp morguna kaldırılan Kaya'nın cansız bedeni sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli D.K ise Cinayet Bürosu ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.