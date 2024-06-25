Kuaför sırasından çıkan kavga cinayetle sonlandı

Kartal'da meydana gelen korkunç olay 2 Eylül 2023 günü yaşanmış, iddiaya göre 18 yaşındaki Türki Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla birlikte gittiği berberde başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmıştı. Çıkan kavgada Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a yumruk atmış, yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yoğun bakım sürecinden sonra hayatını kaybetmişti. Şüpheli Mehmet Emin Öz ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KUAFÖRDE SIRA KAVGASI CİNAYETLE SONLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin arkadaşıyla birlikte kuaföre gittiği, kuaför sırası nedeniyle şüpheli ve maktul arasında tartışma çıktığı, kavga esnasında şüphelinin maktule yumrukla vurduğu ve yaralanma neticesinde hastaneye kaldırılan maktulün 5 Eylül 2023 tarihinde vefat ettiği anlatıldı.

HAYATINA SON VEREN YUMRUK DARBESİ

İddianamede şüpheli Mehmet Emin Öz'ün ifadesinde maktulün kendisiyle değil bilgi sahibi Kutay ile tartıştığını ileri sürdüğü ve maktule yumruk attığını ikrar ettiği belirtildi. Dosyaya giren adli tıp raporunda ise maktulün yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sebebiyet verdiği ve maktul hakkında düzenlenen otopsi raporuna göre de ölümün künt kafa ve boyun travmasına bağlı büyük damar yaralanmasından gelişen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulandı.

12 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, şüphelinin maktul Türki Yıldırım'a yumruk ile vurmak ve ölümüne sebebiyet vermek şeklindeki eylemi işlediğinin altını çizerek şüpheli Mehmet Emin Öz'ün "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.