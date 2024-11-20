Kuaförde saç yıkatmak felce yol açabilir

Hindistanlı beyin cerrahı Dr. Arun Naik, kuaför salonunda saçı yıkatma sırasında boynun fazla geriye eğilmesinin felce neden olabileceği konusunda uyardı. Dr. Naik, özellikle yüksek tansiyon, diyabet ya da boyun problemleri olan kişilerin daha büyük risk altında olduğunu belirterek alternatif yıkama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Dr. Naik'e göre, boynun aşırı geriye doğru bükülmesi, boyundaki arterlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu durum, beyne kan akışını engelleyerek felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Daha hafif durumlarda ise baş dönmesi, bulanık görme, uyuşukluk ve konuşma bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.