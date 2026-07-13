Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sanıkların yargılanması devam ediyor

Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti.

Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma aşamasında tutuklu İzzet Yıldızhan tahliye edilmişti. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıkların değişen oranlarda cezası istendi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sanıklar, 22 Haziran tarihinde İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına, adli kontrol uygulanan tutuksuz sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bugün ise sanıklar 27. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00' da yeniden hakim karşısına çıkacak.