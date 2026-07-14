Kubilay Kundakçı cinayetinde gergin duruşma

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6'sı tutuksuz 10 kişinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirerek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın prodüktörü Yalçınay Yıldız ifade verdi. Yıldız, "Aleyna ile arkadaştık.

Olay günü stüdyoya geldik. Amacımız onları barıştırmaktı. Biraz sonra, çakarlı araç yaklaştı. Araçtan inen beyaz giyimli kişi 'Ne bekliyorsunuz burada, sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi. Silahın kabzasıyla Canbay'a vurmaya çalıştı. O esnada silah sesi duyduk. Alaattin aracına giderken yanındakilere 'Silah patladı' dedi. Zuhal Kalaycıoğlu'nun savunmasında 'Kızımı bana verin' demesi üzerine anne ve baba Kundakçı 'Benim oğlum ne olacak? Benim oğlumu kim getirecek' dedi. Mahkeme başkanı duvara yumruk atan baba Cemil Kundakçıhakkında işlem yapılması için karakola sevk etti.