Kübra ölümden kaçamadı

Aksaray'da eski eşi Kübra Kılıç (31) ve kuzeni Zeynep Ayaz'ı (30) silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Tolga Kuş'un (31), çocuklarını dışarı çıkartıp katliam yaptığı ortaya çıktı. Kuaförlük yapan talihsiz kadının 6 ay önce eşinden boşandığı ve çocuklarıyla kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında yaşanan dehşette iddiaya göre Tolga Kuş, 2 çocuğunun annesi eski eşi Kübra Kılıç'ın yaşadığı daireye gitti.

Çocuklarını görmeye geldiğini söylen Kuş ile Kılıç bir süre kapıda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle önce Kılıç'ı sonra da evdeki kuzeni Zeynep Ayaz'ı silahla vurarak öldüren Kuş, intihar etti. Ayaz ve Kuş olay yerinde, Kübra Kılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Zeynep Ayaz

KENDİSİNE BİR HAYAT KURMUŞ

12 ve 4 yaşlarında iki çocuğu bulunan Kübra Kılıç'ın 6 ay önce geçimsizlik yaşadığı TIR şoförü eşinden boşandığı ve çocukları ile birlikte kendisine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. Bayan kuaförlüğü yapan Kılıç'ın yakınlarına, "Çocuklarım için çalışacağım, onların güzel bir geleceği olması için mücadele edeceğim" dediği öğrenildi. Eve gelen Tolga Kuş'un kavga esnasında çocuklarını kapıya çıkardığı ancak çocukların silah sesleri üzerine ağlayarak oradan kaçıp yardım istediği ileri sürüldü. Tolga Kuş'un eşiyle yeniden birlikte olmak istediği, çalışmasını istemediği ve kıskançlık yaparak tartıştıkları kaydedildi.