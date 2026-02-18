Kübra’nın ölümü şüpheli

Diyarbakır
'da 4 gün önce nişanlanan 21 yaşındaki Kübra Keleş, evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan silahın dedesine ait olduğu öğrenilirken, cinayet masası ekipleri Kübra'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olay Yenişehir
ilçesi Fabrika Mahallesi 788'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 gün önce nişanlandığı öğrenilen genç kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yeri inceleme ve cinayet masası ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Kübra Keleş'in başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu ortaya çıktı.
YENİ NİŞANLIYDI
Dört gün önce nişanlandığı öğrenilen Kübra Keleş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Cinayet masası ekipleri, Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, aile üyeleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.