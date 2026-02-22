Haberler Yaşam Haberleri Kübra’yı kızının doğum gününde katletmiş
Giriş Tarihi: 22.02.2026 14:07

Kübra’yı kızının doğum gününde katletmiş

Aksaray’da eski eş kurbanı olan Kübra Kılıç (31) cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Büyük Bölcek Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında 18 Şubat’ta meydana gelen dehşette, eski eşi Kübra Kılıç ve kuzeni Zeynep Ayaz’ı (30) silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Tolga Kuş’un (31), katliamı 4 yaşındaki kızının doğum gününde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kaan ATALAY
Kübra’yı kızının doğum gününde katletmiş
  • ABONE OL

Öte yandan, Kuş'un boşandıktan sonrada eşini sık sık rahatsız ettiği, kıskançlık nedeniyle kuaför dükkanını kapattırmak istediği, çaresiz kadının baskılara daha fazla dayanamayıp işyerini kapattığı öğrenildi.

Eski eşinin Whatsapp durumunda kendisine yönelik tehdit içerikli mesajları paylaşması nedeniyle güvenlikli bir siteye taşındığı öğrenilen Kılıç'ın, 4 yaşındaki kızı Alya'nın doğum gününü kutlamak için kuzenine gittiği, katil zanlısının da bu adresi 12 yaşındaki oğluyla telefonla konuşurken öğrenip, adrese gittiği iddia edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kübra’yı kızının doğum gününde katletmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz