Kübra’yı kızının doğum gününde katletmiş

Öte yandan, Kuş'un boşandıktan sonrada eşini sık sık rahatsız ettiği, kıskançlık nedeniyle kuaför dükkanını kapattırmak istediği, çaresiz kadının baskılara daha fazla dayanamayıp işyerini kapattığı öğrenildi.

Eski eşinin Whatsapp durumunda kendisine yönelik tehdit içerikli mesajları paylaşması nedeniyle güvenlikli bir siteye taşındığı öğrenilen Kılıç'ın, 4 yaşındaki kızı Alya'nın doğum gününü kutlamak için kuzenine gittiği, katil zanlısının da bu adresi 12 yaşındaki oğluyla telefonla konuşurken öğrenip, adrese gittiği iddia edildi.