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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Küçük kızı kurtaran Türk'e kahraman ödülü

ALPASLAN DÜVEN
Küçük kızı kurtaran Türk’e kahraman ödülü
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın Wimbledon semtinde geçtiğimiz mayıs ayında bir çocuğun hayatını kurtarmak için kendisini hızla gelen motosikletin önüne atan Türk restoran müdürü Onur İnci, Merton Belediyesi tarafından "Merton Heroes Award" (Merton Kahramanları Ödülü) ile onurlandırıldı. Olay, 25 Mayıs'ta Wimbledon'da meydana geldi. Bir restoranın önünde bulunan küçük bir kız çocuğu, yolun karşı tarafında bulunan babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan bir motosikletin önüne çıktı.

Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci, hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken, motosiklet İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci, hastanede günlerce tedavi gördü. Sol omzunda meydana gelen kırıklar nedeniyle kalıcı hasar oluştu. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken, her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Küçük kızı kurtaran Türk'e kahraman ödülü
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