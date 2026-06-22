Küçük Muhammed, defnedildi

Olay, dün öğleden sonra Yenimahalle Maliye Kavşağı'ndaki bir binada meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammed, henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü. Otopsi işlemleri biten Muhammed'in cenazesi, gözyaşları arasında Kızıltepe ilçe merkezinde defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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