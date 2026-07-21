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Küçük Ümmü Nigar öldüğü ile kaldı

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Küçük Ümmü Nigar öldüğü ile kaldı
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Konya'da 23 Mart 2021'de merkez Meram İlçesi Küçükkovanağzı Mahallesi Aba Sokakta kullanılmayan bir evin bahçe duvarının çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 6 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'i yıkılan duvarın altından çıkardı. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemelerde sokağa cepheli olan 10 metre uzunluğunda 1.5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının önünden geçtiği sırada briket duvarın sokağa doğru yıkılması nedeniyle duvarın altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Bilirkişi heyet raporunda da yapı malikinin olayda asli kusurlu, belediyede teknik personel olarak görev yapan mühendislerin tali kusurlu oldukları, amirlerinin de kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.

Konya Asliye Ceza Mahkemesi kusurlu bulunan sanıklar hakkında kararını açıkladı. Ev sahibi M.K. (60) hakkında 'taksirle ölümü neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis, inşaat mühendisleri F.Y. (51) ve M.Z.D. (41) hakkında ise aynı suçtan 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5'er yıl süreyle denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulmasına karar verildi. Mühendislerin müdürleri M.Ö.K. (50) ise beraatine hükmedildi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen 2. Ceza Dairesi sanıklara verilen cezaları kesin olmak üzere onadı.

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Küçük Ümmü Nigar öldüğü ile kaldı
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