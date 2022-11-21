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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Küçük Yasin’i ölüm kaldırımda yakaladı

Küçük Yasin’i ölüm kaldırımda yakaladı
AYDIN'IN Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı. H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir (39) ile oğlu Yasin Demir'e (7) çarptı. Yasin Demir kaza yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı babası ambulansla hastanesine kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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Küçük Yasin’i ölüm kaldırımda yakaladı
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