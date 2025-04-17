Küçük yaşta direksiyon başına geçti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza, Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz M.K.'nın (17) kullandığı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin ve sınıf arkadaşı Faik Özgün'e çarptı.
Çarpanın etkisiyle 2 arkadaş yol kenarına savruldu. Öğrencilerin çantalarındaki ders kitapları ise etrafa saçıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K., olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettiği çocuklardan Kemal Taha Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Faik Özgün'ü ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Kemal Taha Keskin'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.K., ise babası tarafından Köprübaşı Polis Merkezine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.