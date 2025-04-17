Küçük yaşta direksiyon başına geçti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı!

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettiği çocuklardan Kemal Taha Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Faik Özgün'ü ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı.