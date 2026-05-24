Küçükçekmece Gölü SOS veriyor

Küçükçekmece Gölü, çevresindeki lağım künklerinden akan atık sular nedeniyle adeta çevre felaketine teslim oldu. Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden ve endüstriyel hatlardan gelen lağım sularının doğrudan göle deşarj edildiği iddia edildi. Atık sular nedeniyle gölün rengi birçok noktada yeşil ve maviden tamamen kahverengiye döndü. Dere çıkışlarının gölle birleştiği alanlarda oluşan renk farklılığı, kirliliğin boyutunu ortaya koydu. Künklerin göle döküldüğü noktalarda kimyasal ve organik atıkların etkisiyle hat şeklinde, kalın köpük tabakaları oluştuğu görüldü. Çevreye kötü koku yayılırken, dere ağızlarındaki renk değişimi gölün içler acısı halini ortaya koyuyor. Vatandaşlar, özellikle göle akıtılan lağımların kesilmesini ve gölün kurtarılmasını istedi.

