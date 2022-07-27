Küçükçekmece Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Küçükçekmece İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

Türkiye'nin en kalabalık ve yoğun nüfuslu şehirlerinden birisi olan İstanbul'da trafik de bu doğrultuda büyük sorun yaratmıştır. Karayoluyla ulaşımın yanı sıra raylı sistemlerin yaygınlık kazandığı bu yoğun nüfuslu şehirde ulaşım çok daha kolay hale gelmiştir. En çok kullanılan ulaşım araçlarından birisi olan Marmaray, ilk çıktığı andan itibaren popülerliğini korumuştur. Toplamda 43 durağa sahip bu ulaşım aracında mesafeler arası ulaşım çok daha az sürede gerçekleşmiştir. Gebze-Harem arası Marmaray hattında en uzun mesafe toplamda 115 dakika sürmektedir. Marmaray hattında en sık kullanılan duraklardan birisi olan Küçükçekmece durağı, merak edilip araştırılmıştır. Bu durumda Küçükçekmece Marmaray durağı nerede sorusu önem kazanmıştır.

Küçükçekmece Marmaray Durağı

İstanbul ile Kocaeli arasında hizmet veren Marmaray, özellikle uzun mesafeli ulaşımlarda kolaylık sağlaması nedeniyle sıklıkla tercih edilmiştir. İstanbul Boğazı'nın altından inşa edilen bu ray sistemi, ilk başladığından bu yana en çok tercih edilen ulaşım taşıtlarından birisi olmuştur. Harem-Gebze istikametinde olan Marmaray, toplam 43 durağa sahiptir. Bu duraklardan birisi olan Küçükçekmece Marmaray durağı, İstanbul Marmaray durakları arasında Gebze'den 41. Durak, Halkalı'dan ise 3. duraktır. Çok sık tercih edilen bu durak, Mustafa Kemal ile Florya durakları arasında bulunur. Ulaşımın kolay olduğu bu hatta iki durak arası mesafe de oldukça kısadır.

Marmaray Küçükçekmece İstasyonu Nerede?

İstanbul'da en çok tercih edilen Marmaray, İstanbul ile Kocaeli arasındaki mesafede yer almaktadır. Marmaray hattında ilk durak ile son durak arası yaklaşık 115 dakika vardır. Gebzeli- Halkalı arasında yer alan duraklar toplam 43 adettir. Bu duraklar arasında bulunan Marmaray Küçükçekmece istasyonu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan önemli bir duraktır. Marmaray hattında bulunan bu durak, Florya ile Mustafa Kemal durakları arasında yer almıştır.

Küçükçekmece İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Marmaray hattı, özellikle uzun veya kısa mesafelerde sıklıkla tercih edilmiştir. Küçükçekmece hattından Gebze veya Harem seferinde ulaşım sağlamak isteyen kişiler, bu istasyona nasıl gidebileceğini merak ederler. Küçükçekmece Marmaray durağı, her gün saat 06:04 ile 00:33 saatleri arasındadır. Küçükçekmece istasyonundan Halkalı seferine ilk Marmaray hattı saat 06:19 ve 06:34'de, bu yönde son Marmaray saat 00:33'de hareket etmektedir. Gebze yönüne ise ilk sefer 6:04 ve 06:19'da bu yönde son Marmaray ise 23:04'de kalkış yapmaktadır.