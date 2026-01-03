Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu
Giriş Tarihi: 3.01.2026 18:23

Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de 10 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Enes Aldum boş arazide ölü bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Küçükçekmece’de 10 gündür kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu
  • ABONE OL

Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki parkın yanında boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Enes Aldum olduğu tespit edildi. Aldum'un 10 gün önce evinden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan şahıs boş arazide ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz