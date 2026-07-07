Küçükçekmece’de akılalmaz olay: Binanın merdiveni çöktü! Dairelerde mahsur kaldılar...

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Çatal Çeşme Sokakta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven yardımı ile kurtarırken bazı apartman sakinleri evlerinden çıkmak istemedi. Acil işi olanlar itfaiye yardımıyla binadan çıkarılırken diğer apartman sakinleri dairelerinde kaldı. Ekipler, binadan çıkış sağlanabilmesi için geçici bir merdiven yapımına başladı. Bu sırada bir apartman sakini ise sarkıttığı sepet ile sokakta bulunan bir kişiden ekmek almasını istedi.