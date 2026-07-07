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Giriş Tarihi: 7.07.2026 15:30

Küçükçekmece'de akılalmaz olay: Binanın merdiveni çöktü! Dairelerde mahsur kaldılar...

Küçükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Dairelerinde mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Öte yandan, inşaat çalışanları gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışarak saldırdı.

DHA Yaşam
Küçükçekmece’de akılalmaz olay: Binanın merdiveni çöktü! Dairelerde mahsur kaldılar...
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Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Çatal Çeşme Sokakta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven yardımı ile kurtarırken bazı apartman sakinleri evlerinden çıkmak istemedi. Acil işi olanlar itfaiye yardımıyla binadan çıkarılırken diğer apartman sakinleri dairelerinde kaldı. Ekipler, binadan çıkış sağlanabilmesi için geçici bir merdiven yapımına başladı. Bu sırada bir apartman sakini ise sarkıttığı sepet ile sokakta bulunan bir kişiden ekmek almasını istedi.

Kağan İnanç, "Uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradık, 2-3 saattir çalışma yapılıyor. Binaya giriş çıkış sağlayamıyoruz. Yetkililerden destek talep ediyoruz. İnşaat çalışması sırasında çöktü. Binada mahsur kalanlar var, itfaiye ekipleri acil işi olanları çıkarttı. Şu an içeride bekleyenler var" dedi.

Öte yandan olay yerindeki inşaat çalışanları ise görüntü alan gazetecilere saldırdı. İşçiler görüntü alınmasını engellemeye de çalıştı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Küçükçekmece'de akılalmaz olay: Binanın merdiveni çöktü! Dairelerde mahsur kaldılar...
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