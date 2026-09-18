Küçükçekmece’de akran vahşeti: 16 yaşındaki Yusuf satırlarla katledilmişti! O canilerin cezası belli oldu...

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olayda iddiaya göre arkadaşı, 16 yaşındaki Yusuf Demirci'den motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf'un bunu kabul etmemesi üzerine telefonda tartışma çıktı. Bir süre sonra "Delikanlıysan gel" denilerek Yeni Mahalle'deki bir sokağa çağrılan Yusuf, burada bekleyen arkadaşı Utku G. ile Yiğit T. Ve Alper P.B.'nin döner bıçaklı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Yusuf'un vücudunda 11 kesici delici alet yarası ile 9 kesik yara tespit edildi. Olayın ardından yakalanan üç kişi tutuklanırken, haklarında "Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.
24 YIL HAPİS CEZASI
Olaya ilişkin Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına müşteki taraf, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıkların indirim uygulanmaksızın 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
"BAŞKA YUSUF'LARIN CANINI YAKMAYACAKLARI İÇİM İÇİME SU SERPİLDİ"
Karar sonrası açıklamalarda bulunan anne Nazan Demirci, "Çok mutluyum. Acımı dindirmedi, benim çocuğumu geri getirmeyecek ama bir nebze de olsa teselli oldu. Başka Yusuflar'ın canını yakamayacakları için içime biraz su serpildi." şeklinde konuştu. Baba Demirci ise, "Canımın yarısı gitti, ama bugün diğer yarısı da gelmiş gibi oldu. Az da olsa sevindik." ifadelerini kullandı.
'DİYABET HASTASIYIM, İRADE YETENEĞİM SAKATLANDI' SAVUNMALARI ÇABASIZ KALDI
Ailenin avukatı Muammer Aydın ise, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Duruşmanın bu kadar hızlı bitmesi bizi çok sevindirdi. Sanıkların birçoğu "diyabet hastasıyım, irade yeteneğim sakatlandı" diyerek suçtan kurtulmaya ve alt sınırdan ceza alabilmeye yönelik tüm çabalarını sarf ettiler. Ancak bugün adaletin yerini bulduğunu diyebiliriz. Hiçbir şekilde ayrım yapılmadan, üç sanık da en üst sınırdan ceza aldı. Hiçbir şekilde haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Üçü de ayrı ayrı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu da bir nevi bizim için aileyi teselli eden bir sonuç oldu. Umarım bundan sonraki süreçlerde kimse böyle şeyler yaşamaz." diyerek sözlerini noktaladı.