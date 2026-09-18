Küçükçekmece’de akran vahşeti: 16 yaşındaki Yusuf satırlarla katledilmişti! O canilerin cezası belli oldu...

'DİYABET HASTASIYIM, İRADE YETENEĞİM SAKATLANDI' SAVUNMALARI ÇABASIZ KALDI

Ailenin avukatı Muammer Aydın ise, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Duruşmanın bu kadar hızlı bitmesi bizi çok sevindirdi. Sanıkların birçoğu "diyabet hastasıyım, irade yeteneğim sakatlandı" diyerek suçtan kurtulmaya ve alt sınırdan ceza alabilmeye yönelik tüm çabalarını sarf ettiler. Ancak bugün adaletin yerini bulduğunu diyebiliriz. Hiçbir şekilde ayrım yapılmadan, üç sanık da en üst sınırdan ceza aldı. Hiçbir şekilde haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Üçü de ayrı ayrı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu da bir nevi bizim için aileyi teselli eden bir sonuç oldu. Umarım bundan sonraki süreçlerde kimse böyle şeyler yaşamaz." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör