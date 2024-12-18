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Giriş Tarihi: 18.12.2024 02:53

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Küçükçekmece'de semt pazarında, bir grup ile pazarcılar arasında yol kapatma meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

AA
Küçükçekmece’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Yeşilova Mahallesi'nde kurulan pazarda, bir grup ile pazarcılar arasında yol kapatma meselesinden tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda pazar esnafından İ.K, S.K, E.K. ve F.K. bıçakla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen Y.İ, K.D. ve E.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Polisin şüpheli E.Ö'yü yakalama çalışması sürüyor.

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Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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