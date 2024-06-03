Küçükçekmece’de çöken binanın yan tarafındaki binada yıkıldı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkazı kaldırıldı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin artı 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde yapıldı. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yine aynı sırada bulunan 5 katlı başka bir bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan yollar, enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesinin ardından normale döndü.

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltı sayısı 4 oldu

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. Çalışmaların devamında gözaltına alınan Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN DOVLETYAR CHARYYEV ÜLKESİ TÜRKMENİSTAN'A GÖNDERİLECEK

Küçükçekmece'de çöken 4 katlı binada 35 yaşındaki 1 çocuk babası tekstil işçisi Dovletyar Charyyev hayatını kaybetti. Charyyev'in cenazesini almak için ailesi İstanbul'a geldi.

1 ÇOCUK BABASIYDI

35 yaşındaki Dovletyar Charyyev 4 yıl önce İstanbul'a geldi. Bir tekstil firmasında çalışan 1 çocuk babası Charyyev Küçükçekmece'deki binanın 4. katındaki dairede akrabalarıyla yaşıyordu. Aiesi Türkmenistan'da olan Charyyev, 6 kişi yaşadıkları dairede kardeşinin 6 aylık bebeğiyle aynı odadaydı. Enkazdan yeğeni Aygozel Charyeval yaralı olarak kurtulurken, Charyyev öldü. Cenazeyi almak için Muğla'da yaşayan Dovletyar Charyyev'in ağabeyi ve kız kardeşi İstanbul'a geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenaze aileye teslim edilecek.

Meydana gelen çökme sırasında ise yaralanan Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa'nın hastanede tedavilerinin devam ettiği bir yaralı kadının ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Çöken binada incelemelerde bulunan Ariel Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı Mehmet Fatih Altan, 2 bin öncesi yapılan yapıların yüzde 95'inin çürük olduğunu belirterek, "Küçükçekmece'de çöken binadaki enkazlarda yapılan incelemede betonlarının deniz kumuyla yapıldığı ve demirlerinin helezyona uğradığı gözle görülüyor. Yapı yönetmeliğine göre çok zayıf zaten 2 bin öncesi yapılan yapıların yüzde 98'inin çürük olduğu acilen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor. Daha önce telefoncu olan iş yerinin sonradan dönerciye çevrildiği Kolon kesilmediği sadece cam çerçeve ile genişletildiği belirtilmiş. İstanbul'da bin 500'ün üzerinde 2-3 bine ulaşan yıkılması gereken çürük bina var. Bunların acilen kentsel dönüşüme gidilmesi gerekir. Mal düşünülürken can gidiyor. İstanbul'da 500-600 bin konut var. 80-100 bin arası binanın acilen yıkılması gerekir. Bir zorunluluk olmazsa böyle facialar sık yaşanır. İBB verilerine göre İstanbul genelinde bin 556 bina yıkılabilir. Bunlardan 178'inin yıkıldığını 96'sında işlem başlatıldığı bu binalarda 10 binin üzerinde insanın yaşadığı belirtildi. Resmen insanlar tabut binalarda yaşıyorlar." dedi.

Çöken binanın hemen yanındaki binanın ikinci katında oturan Kenan Altel ise Bizim binanın hemen yanında yıkım kararı alınan 3 katlı bina vardı. Biz uyurken büyük bir gürültü oldu. Biz büyük korkuyla deprem oluyor zannettik. Sonrada yan tarafımızda yıkılacak ve önceden boşaltılan evin yıkıldığını tahmin ettik. Fakat evin dışından kafamızı çıkardığımızda en baştaki 4 katlı binanın çöktüğünü öğrendik. Yıkılan binanın girişindeki telefoncu dükkanı dönerciye çevrilmişti. Biraz çerçeve ile genişletildi. Kolon kesildiğini görmedim. Kesselerdi haberim olurdu. Sadece üst katına bir buçuk kat kaçak yapı vardı. Bu sokakta bir çok bina 2 bin öncesi deniz kumuyla yapılmış dışları giydirildiği için yeni görünüyorlar fakat bu bina gibi çürükler. Sefaköy'deki Aktaş Pasajının bulunduğu bina da yıkım kararı çıktı. Fakat vatandaş boşalmamakta direniyor. O binanında aynı kaderi yaşamasından korkuyoruz" dedi.