Küçükçekmece’de dehşete düşüren olay: Suikast planı böyle engellendi! Telefonunda bi konum ve bir resim...

SUİKAST PLANI ENGELLENDİ

Olaya ilişkin yapılan çalışmalarda, Şehmuz Y.'ye ait olduğu değerlendirilen cep telefonu kaçış güzergahında bulundu. Telefonda yapılan incelemede Beylikdüzü'nde bir konum, bir kişinin fotoğrafı ve araç bilgileri bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Şehmuz Y.'nin 'Kasten öldürme' suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 'İş yeri kurşunlama', 'Uyuşturucu ticareti' ile 'Gasp/yağma' suçları başta olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

