Küçükçekmece’de ekipler alarma geçti! 5 katlı binanın giriş katı çöktü: 29 kişi tahliye edildi!

Olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta sürdürülen temel çalışması sırasında, bitişikte bulunan 10 daireli binanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük oluştu. Büyük gürültüyle meydana gelen göçüğün ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.