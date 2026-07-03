Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de ekipler alarma geçti! 5 katlı binanın giriş katı çöktü: 29 kişi tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 3.07.2026 12:25

Küçükçekmece’de ekipler alarma geçti! 5 katlı binanın giriş katı çöktü: 29 kişi tahliye edildi!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki binanın bahçesinde kısmi göçük yaşandı.Giriş kapısının bulunduğu alandaki çökme nedeniyle binada mahsur kalan 29 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Küçükçekmece’de ekipler alarma geçti! 5 katlı binanın giriş katı çöktü: 29 kişi tahliye edildi!
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Olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta sürdürülen temel çalışması sırasında, bitişikte bulunan 10 daireli binanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük oluştu. Büyük gürültüyle meydana gelen göçüğün ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 29 KİŞİ PENCERE VE BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Göçüğün binanın giriş kapısının bulunduğu bölümde meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araçla üst katlara ulaştı. Mahsur kalan 29 kişi pencereler ve balkonlar kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, çöken alan havadan görüntülendi.

15 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Küçükçekmece'deki faciada tedbir amaçlı 15 kişi otellere yerleştirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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