Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de faciadan dönüldü! Yıkımı gerçekleşen bina çöktü: 3 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 15:09

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü! Yıkımı gerçekleşen bina çöktü: 3 işçi yaralandı

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen ve yıkım çalışmaları süren binada kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında beton bokların altında kalan 3 işçi yaralandı

DHA Yaşam
Küçükçekmece’de faciadan dönüldü! Yıkımı gerçekleşen bina çöktü: 3 işçi yaralandı
  • ABONE OL

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi.Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Çevre sakini Şükrü Boz, "Buraya çalışmaya geliyorlar. Kentsel dönüşüme girdi bina. Alttan kırmaya başlamışlar. Alttan başlayınca zaten bina çürük, betonu kırdıkları zaman bina çökmüş üzerlerine. 3 kişi hastaneye kaldırmışlar. Durumlarının iyi olduğunu söylediler, İnşallah kötü birşey olmaz kurtulurlar" dedi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SIFIR ATIK FESTİVALİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de faciadan dönüldü! Yıkımı gerçekleşen bina çöktü: 3 işçi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA